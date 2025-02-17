محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد: موكلي لا يفكر في مغادرة مصر بعد انتهاء قضيته

كشف المحامي محمد عمر محامي اليوتيوبر أحمد زيد الذي يُحاكم في قضية متهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، حقيقة رغبة موكله في مغادرة البلاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن أبو زيد لم يبلغه بأنه سيغادر البلد بسبب القضية التي يحاكم فيها.

وأضاف عمر أن الرأي العام ربما يكون قد روج هذه المعلومة على صعيد الاستنكار بسبب القضية التي اتُهم فيها موكله.

وعبر عن ثقته في قرار المحكمة، وأن الحكم سيكون عادلًا بناءً على أوراق القضية، موضحًا أنه يثق أن القضية ستنتهي بما يجعل الأمور أكثر هدوءًا.

وجدَّدت التأكيد على أن أبو زيد لا يفكر في مغادرة مصر أو استكمال عمله من الخارج عند انتهاء قضيته، مؤكدا أن المحكمة أعطتهم فرصة للدفاع حتى أصدرت قرارها بالإفراج عنه على ذمة القضية وحجزتها للحكم.

وقضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، أمس الأحد، إخلاء سبيله اليوتيوبر أحمد أبو زيد، على ذمة القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.

وتضمن القرار، إخلاء سبيل بدون ضمانات، مع حجز القضية ليوم 15 مارس للنطق بالحكم.