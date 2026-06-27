استمرار موجة الحر الشديدة في ألمانيا مع تحذيرات من عواصف قوية

تواصل موجة الحر الشديدة انتشارها على معظم أنحاء ألمانيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، فيما يتوقع خبراء الأرصاد بداية انحسارها مع مطلع الأسبوع الجديد.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، اليوم السبت، بأن درجات الحرارة سترتفع خلال النهار إلى 41 درجة مئوية، مع احتمال وصولها محليا إلى 42 درجة.

وسجلت درجات حرارة مرتفعة بالفعل، قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا، إذ قالت متحدثة باسم هيئة الأرصاد الجوية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الحرارة بلغت عند الساعة 11.45 صباحا (التوقيت المحلي) 36 درجة مئوية في مدينة فاسبيرج بولاية سكسونيا السفلى، و36.3 درجة مئوية في مدينة رولباخ بمنطقة فرانكونيا السفلى.

وأوضحت الهيئة، أن الأجواء ستكون أكثر اعتدالا فقط في أقصى شمال البلاد، ومن المتوقع أن تشهد المناطق القريبة من بحر الشمال، بالإضافة إلى المنطقة الممتدة من المرتفعات الغربية المتوسطة حتى الشمال الشرقي، عواصف رعدية قوية خلال فترة ما بعد الظهر والمساء.

كما حذرت من احتمال حدوث أحوال جوية عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة جدا وتساقط البرد ورياح عاصفة.

ومن المتوقع أن ترتفع مخاطر العواصف العنيفة في شمال وشمال غرب ألمانيا خلال ساعات المساء المتأخرة والليل، مع انتشار واسع للعواصف الرعدية.

ولن تنخفض درجات الحرارة إلا بشكل طفيف، إذ ستتراوح ليلا بين 26 و17 درجة مئوية، بينما ستكون الأجواء أبرد قليلا فقط في بعض المناطق المنخفضة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد المناطق الممتدة من فرانكونيا إلى براندنبورج، غدا الأحد، درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، وقد تصل في منطقة لاوزيتس إلى 42 درجة. أما بقية أنحاء البلاد، فمن المتوقع أن تسجل درجات حرارة قصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية.

كما تتجدد خلال النهار مخاطر العواصف العنيفة المصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة جدا وتساقط حبات برد كبيرة، في حين يبقى الطقس مشمسا وجافا لفترة أطول في شرق وجنوب شرق البلاد.

فيما تؤدي موجة الجفاف المستمرة إلى ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات مجددا في أجزاء من ألمانيا، وتسجل ولايات براندنبورج، وأجزاء من ميكلنبورج-فوربومرن، وسكسونيا، وسكسونيا-أنهالت، أعلى مستوى تحذير على مؤشر مخاطر حرائق الغابات بالنسبة ليوم الأحد.

ومن المتوقع أن ينخفض هذا الخطر في مختلف أنحاء ألمانيا مع بداية الأسبوع الجديد.