وزير الخارجية الألماني: على لبنان فرض احتكار الدولة لاستخدام القوة

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن تفاؤله إزاء الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، داعيًا جميع الأطراف إلى التصرف بشكل بناء.

وكتب الوزير، في منشور على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن ذلك ينطبق بشكل خاص على حزب الله، مضيفًا: "فقط إذا تحملت جميع الأطراف مسئولياتها، يمكن لهذه العملية أن تقود إلى الاستقرار والأمن والسلام الدائم".

وقال فاديفول، إن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، يعزز أمن لبنان وإسرائيل، ويعتمد على التفاهم المباشر، ويفتح المجال أمام إنهاء صراع مستمر منذ عقود، مؤكدا أن ألمانيا ترغب في دعم تنفيذ الاتفاق.

وأضاف: "الأمر الحاسم هو أن يفرض لبنان بشكل موثوق احتكار الدولة لاستخدام القوة، وبالقدر نفسه من الأهمية، يجب توفير ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل".

ويهدف الاتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، إلى إنهاء حالة الحرب المستمرة بين البلدين منذ عقود، إلا أن الحكومة اللبنانية ليست طرفا في النزاع الحالي بين إسرائيل وحزب الله.

فيما لم يشارك حزب الله، في المفاوضات، كما أنه يرفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه.