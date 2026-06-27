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شعر السكان في منطقة كوهلو بإقليم بلوشيستان الباكستاني، بهزات أرضية جديدة، بعد ساعات فقط من تعرض المنطقة لزلزال أكثر قوة، أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتضرر عشرات المنازل.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل، إن أحدث زلزال بلغت قوته 4.3 درجة ووقع على عمق 15 كيلومترا، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال منطقة كوهلو.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار حتى الآن بسبب الهزات الأرضية الأخيرة.

ويأتي الزلزال الجديد بعد يوم من تعرض منطقة كوهلو لهزتين منفصلين قبل يوم، مما أثار المخاوف بين السكان في المناطق المتضررة.