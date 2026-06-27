رئيس الإمارات: مستعدون لمساعدة لبنان بما يمكنه من تجاوز ظروفه الصعبة

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يمكنه من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم، من رئيس دولة الإمارات العربية، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، لاسيما منها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أعلن مساء أمس الجمعة في واشنطن، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال، وقوف دولة الإمارات إلى جانب لبنان، ودعمها للمواقف التي يتخذها الرئيس عون والحكومة.

وشكر الرئيس عون الشيخ محمد بن زايد على دعمه، مقدرا ما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه لبنان وشعبه في المجالات كل، متمنيا لها دوام الاستقرار والتقدم.