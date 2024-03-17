العواصف الشتوية تترك شواطئ جزيرة بحر الشمال في ألمانيا دون رمال

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تدخل المنتجعات الشاطئية الشهيرة في بحر الشمال بألمانيا، بما في ذلك منتجع "سيلت" الراقي، موسم الذهاب إلى الشواطئ بمشكلة كبيرة وهي عدم وجود ما يكفي من الرمال.

وجرف موسم العواصف العاتية الشاطئ الرئيسي، في "فانجر أوخه" بالكامل تقريبا.

وقالت رييكا بيفين ممثلة عمدة البلدة، إنها كارثة حقيقية، فقد حوالي 80 ألف متر مكعب من الرمال.

وأبلغت جزيرتا "نورديرني" و"بالتروم" عن خسائر كبيرة في الرمال.

ونتيجة لذلك، يمكن وضع عدد أقل من كراسي الشاطئ، في جزيرة "بالتروم"، في الوقت الحالي.

ومن المقرر تجديد الشواطئ بالرمال، القادمة من الأجزاء الشرقية من الجزيرتين، والتي سيتم تسليمها من خلال شاحنات صغيرة.

وكانت العاصفة "زولتان"، قد اجتاحت ألمانيا في ديسمبر الماضي وتسببت في تعطيل واسع النطاق لحركة السفر على الطرق وخطوط السكك الحديدية.

ووقعت حوادث بالطرق الجليدية، في ولاية ساكسونيا السفلى.