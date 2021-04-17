تُقام الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو، في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة، مع تأكيد التزامه بكافة إجراءات وتدابير السلامة الاحترازية والوقائية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى دعم وتمكين المؤلفين، فضلاً عن دعم قطاع النشر والترجمة من اللغة العربية وإليها، سعياً للنهوض بالفكر والثقافة والإبداع، والتشجيع على القراءة ونشرها والتواصل مع الجمهور.

ويضم برنامج المعرض سلسلة من البرامج والندوات الافتراضية، بالتزامن مع استقبال مجموعة كبيرة من الناشرين، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور من حول العالم للتعرّف على أحدث الاتجاهات في مجال النشر والأدب والثقافة.

ومن المقرر أن يستقبل المعرض الزوّار في الفترة من 23 إلى 29 مايو 2021، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً من السبت للخميس، ومن الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً يوم الجمعة.