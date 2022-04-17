 العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 5:31 م | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 5:31 م

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع.

ووجه الملك عبدالله خلال ترؤسه اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي حول التطورات الأخيرة في القدس، وفقًا لوكالة أنباء الأردن "بترا"، الحكومة الأردنية بالاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.

وأكد الملك عبدالله أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين.

وأشار العاهل الأردني إلى أن حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية، موجها الحكومة إلى الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

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