الصين تحقق بشأن واردات الأطعمة الأوروبية بعد التهديدات بفرض رسوم على السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة التجارة في بكين اليوم الأثنين أن الصين فتحت تحقيقا بشأن الدعم غير القانوني المتعلق باستيراد منتجات لحم الخنزير والألبان من الاتحاد الأوروبي.

ويعد التحقيق بشأن مكافحة الإغراق ردا على الرسوم العقابية التي يدرس الاتحاد الأوروبي فرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بعدما توصل تحقيق أوروبي إلى أن الدعم الذي تحصل عليه شركات صناعة السيارات الصينية يؤثر سلبا على المنافسة في السوق الأوروبي.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، أنه يتم إعداد دليل لفتح تحقيق لمكافحة الدعم بشأن منتجات لحم الخنزير والألبان.

وقالت وزارة التجارة إن التحقيق سوف يركز على منتجات الاستهلاك البشري. ويذكر أن الصين قامت العام الماضي باستيراد لحم خنزير بقيمة 2ر23 مليار يوان (2ر3 مليار دولار) بحسب بيانات الجمارك الصينية. وتقول سلطات الاتحاد الأوروبي إن الرقم أقل بكثير ويبلغ نحو 500 مليون دولار.