رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بإنشاء مكتب للتصنيف الأكاديمي الدولي

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إصداره قرارًا بإنشاء مكتب للتصنيف الأكاديمي الدولي، وانتهاء الإجراءات القانونية المنظمة لهذا والتي تتضمن صدور موافقة من مجلس الجامعة على قرار إنشاء المكتب واعتماد لائحته التنفيذية.

كما أصدر الجمال قرارًا بتعيين الدكتور عمر ممدوح شعبان الأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب مديرًا للمكتب، وتعيين الدكتور أحمد ثابت هلال الأستاذ المساعد بقسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية نائبًا لمدير المكتب.

وصرح بأن قراره يأتي في إطار إستراتيجية جامعة أسيوط، الطامحة إلى تحسين ترتيبها عالميًا بين مصاف الجامعات المتقدمة، وهو الهدف الذي حرص على تحقيقه من خلال وضع خطة موسعة، من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة داخل الجامعة، وإبراز إمكانياتها البشرية والعلمية بما يضمن استيفاء كافة محاور معايير التقييم المطبقة في مختلف التصنيفات الدولية الكبرى وأمام الهيئات الدولية المعنية بالشأن الجامعي على مستوى العالم.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس مجلس إدارة مكتب التصنيف، إنه وفقاً للائحة المكتب المتفق عليها فقد تم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائبي رئيس الجامعة لقطاعي التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمشرف العام على شبكة المعلومات (أو من ينوب عنه)، وأمين عام الجامعة (أو من ينوب عنه) وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي أنه من المقرر أن يضم المكتب في عضويته عدد من أعضاء هيئة التدريس والخبرات الأكاديمية في مختلف قطاعات العلوم الطبية والهندسية والعلوم الأساسية والإنسانية وكذلك المشرف على الطلاب الوافدين إلى جانب عدد من القيادات الإدارية وأعضاء فريق الدعم الفني وذلك من أجل ضمان تكاتف جهود مختلف القطاعات العلمية والإدارية والفنية بما يحقق الهدف من إنشاء المكتب.

ومن جانبه، أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية دور مكتب التصنيف في نشر ثقافة العمل وفق المعايير الدولية لتصنيف الجامعات، والقيام بالأنشطة التي تسهم في زيادة وعى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بمقومات التصنيف وكيفية تعزيز أدائها بما يتناسب مع إمكانيات جامعة أسيوط المتقدمة وتاريخها العريق الذي يؤهلها من تبوء مكانة متقدمة بين جامعات العالم.

وأشارت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن السنوات الماضية شهدت تحسن ملحوظ فى ترتيب جامعة أسيوط في مختلف التصنيفات الدولية الكبرى، إلى جانب إدراجها في عدد من التصنيفات الدولية لأول مرة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يشهد مزيد من التقدم والإنجاز في ظل إنشاء مكتباً معنياً بذلك الملف قادر على القيام بالدور المنوط به في تحسين الترتيب وإعداد كوادر جامعية قادرة على القيام بمهام التصنيف والاعتماد الأكاديمي وفق المعايير الدولية.