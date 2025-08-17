تُقام ظهر اليوم الأحد صلاة الجنازة على مدير التصوير الراحل تيمور تيمور في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور أسرته وأصدقائه وزملائه من الوسط الفني الذين يودّعونه إلى مثواه الأخير.

وكان تيمور تيمور يقضي إجازته الصيفية في إحدى القرى السياحية برأس الحكمة، حين تعرّض نجله للغرق. وقد سارع لإنقاذه ونجح بالفعل في إخراجه، إلا أنّه فقد حياته غرقًا فور إنقاذه لابنه.

ويُعدّ تيمور تيمور من أبرز مديري التصوير في الدراما والسينما المصرية، حيث قدّم على مدار مسيرته أعمالًا مميزة تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور وفي صناعة الفن.