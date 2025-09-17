ترامب وميلانيا يصلان قصر وندسور

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفقة زوجته ميلانيا إلى قصر وندسور، اليوم الأربعاء، حيث استقبله الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، في أول يوم كامل من زيارة الدولة التي يجريها إلى المملكة المتحدة.
وقد حطت مروحية "مارين وان" التي تقل ترامب، أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة دولة ثانية إلى المملكة المتحدة، في حديقة القصر الملكي، حيث من المقرر إقامة مراسم عسكرية غير مسبوقة على شرفه، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.
وأظهرت الصور الأولى استقبال ولي العهد، الأمير وليام وزوجته كيت، لترامب وميلانيا، قبل أن تتوجه مسيرة على الخيول إلى داخل القصر.
وترحيبا بترامب، بدأ استعراض ضخم لحرس الشرف، وموكبا لعربات تجرّها الخيول عبر أرجاء القلعة، قبل المأدبة الرسمية المرتقبة.
وشارك في هذه الاحتفالات الملك والملكة، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته كيت.
والخميس، سيتوجه ترامب للقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لبحث قضايا سياسية واقتصادية في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، على بُعد 70 كيلومترا من لندن.
وقال الرئيس الأمريكي، للصحفيين خلال الرحلة، إن الزيارة ستكون "ضخمة"، مؤكدا لدى وصوله أن الملك تشارلز الثالث "صديق قديم".