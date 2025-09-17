مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع مؤسسة لاكتشاف المواهب

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الشباب والرياضة بالتعاقد مع مؤسسة «رايت تو دريم مصر»، لإطلاق برنامج «بيبسي ستارز» تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة لمدة 3 سنوات.

وجاء القرار ضمن قرارات الاجتماع الثامن والخمسين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتعد مؤسسة «رايت تو دريم» العالمية رائدة في تطوير المواهب، حيث تجمع بين التدريب الاحترافي والتعليم وبناء الشخصية، كما يعد برنامج «بيبسي ستارز» هو برنامج متكامل لاكتشاف ورعاية المواهب وصنع أبطال متمكنين مهاريًا وأكاديميا وشخصيا.

ويتضمن البرنامج تطوير ورفع كفاءة (ملاعب المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وملاعب مراكز الشباب) من خلال تطوير وتجهيز 9 ملاعب كرة قدم في عدد من المحافظات، لاكتشاف ودعم المواهب من البنين والبنات تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الاستثمار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال توفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات، بالإضافة الى الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المبادرات التي تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.