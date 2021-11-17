أمينة المرأة بـ«مستقبل وطن» بقنا: إقبال كبير من السيدات على قوافل الحزب للقاح كورونا

قالت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، النائبة سحر صدقي، إن قوافل الحزب المتنقلة لإعطاء المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا تشهد إقبالا كبيرا من السيدات الرغبات في الحصول على اللقاح بمختلف المراكز على مستوى المحافظة.

وأوضحت أن الارتفاع الكبير في نسبة السيدات اللاتي حصلن على اللقاحات منذ انطلاق القافلة المتنقلة للحزب يؤشر على نضج وعيهن بأهمية الحصول على اللقاح حفاظا على صحتها وصحة أسرتها مشيدة بجهود جميع العاملين في الحقل الطبي على الجهود الكبيرة والمثمرة تحت راية الحزب.

وأكدت عضو مجلس النواب متابعتها المستمرة على مدار اليوم مع أمينات المرأة بمراكز المحافظة لتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية أو عمل القوافل.