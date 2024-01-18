عمدة موسكو يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في ضواحي العاصمة الروسية

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو، وأسقطتها في مدينة بودولسك في ضواحي العاصمة الروسية.

وكتب سوبيانين على تليجرام: "تصدت قوات الدفاع الجوي اليوم في مدينة بودولسك لهجوم بطائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو، وفي موقع سقوط الحطام، وفقا للبيانات الأولية، لا يوجد أي دمار أو إصابات. وتعمل خدمات الطوارئ في الموقع".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في حوالي الساعة 0130 بتوقيت موسكو في 18 (كانون الثاني) يناير، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد أهداف على أراضي روسيا"، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لقناة آر تي.

وأضافت الوزارة: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو واعترضت أخرى فوق أراضي مقاطعة لينينجراد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مساء أمس عن اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا أو" وثلاث طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك بغرب روسيا.