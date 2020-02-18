كمال رشاد

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، محمية وادي الجمال، التابعة لقرية أبوغصون بمدينة مرسى علم، ترافقه الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، حيث قام بزيارة وحدات توطين بديلة العشوائيات وعددها 50 وحدة، وسأل عن موقفها التنفيذي.

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال توصيل المياه والصرف الصحي للوحدات، وتغذية المنطقة بمحولات كهربائية.

واستجاب لطلب عدد من المعلمات من أبناء منطقة وادي الجمال، بتوفير وسيلة مواصلات على نفقة المحافظة، لعدم وجود وسيلة مواصلات دائمة لنقل المواطنين من المنطقة إلى المدينة، وتوفيراً لنفقات الأهالى، وفى لفتة إنسانية من المحافظ أبعد حراسه وتوجه إلى سيده كانت تناديه واستمع إليها، وعندما علم أن مطلبها لخدمة أهالى المنطقة بالكامل، وهو تخصيص فصل للمرحلة الإعدادية والثانوية حيث أن الموجود فصل ابتدائي فقط، على الفور كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بدراسة الموضوع والعرض على المحافظ.

كما استجاب لطلب أهالى المنطقة، بزيادة عدد القوافل الطبية، نظراً لبعد المنطقة عن الوحدة الصحية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ملف الصحة صارمة، حيث ان الملف الصحي محل اهتمام القيادة السياسية والحكومة.