رئيسة وزراء إستونيا تدعو إلى إصدار سندات مشتركة لتعزيز الدفاع الأوروبي

قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل على خطة لإصدار سندات باليورو بقيمة 100 مليار يورو (8ر107 مليار دولار) لتعزيز صناعة الدفاع في القارة، وفي الوقت نفسه عليه بذل المزيد من الجهد لإيصال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت كالاس لوكالة بلومبرج للأنباء، في مقابلة جرت معها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الأحد، إن المفوضية الأوروبية المقبلة، التي ستأتي بعد انتخابات يونيو المقبل، يجب أن تتخذ نهجا مماثلا وموحدا تجاه الأمن مثلما فعلت المفوضية الحالية عندما تعاملت مع جائحة كوفيد.

ونقلت وكالة بلومبرج عن كالاس قولها: "نحن في وضع نحتاج فيه إلى استثمار المزيد و(استكشاف) ما يمكننا القيام به معا، لأن السندات التي يمكن أن تصدرها دول منفصلة بشكل فردي أصغر من أن يتم توسيع نطاقها، أما سندات اليورو فيمكن أن يكون لها تأثير أكبر بكثير".

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن فكرة استكشاف الاقتراض الأوروبى المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة قد حظيت أيضا بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. ومن المرجح أن تكون الدول الأكثر ضغطا للإنفاق مثل هولندا وألمانيا أقل ميلا لهذه الفكرة.