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رحيل العازف الأمريكي ديك ديل.. «ملك موسيقى الأمواج»

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 مارس 2019 - 4:58 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مارس 2019 - 4:58 م

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن عازف الجيتار الأمريكي، ديك ديل، المعروف بـ "ملك موسيقى الامواج"، توفي عن عمر ناهز 81 عاما.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ديل توفي أمس الاول السبت، في مستشفى بجنوب كاليفورنيا، مضيفة أن قارع الطبول دستي واتسون، الذي كان يقدم عروضا حية مع ديل، أكد نبأ الوفاة.

ولم يتسن بعد معرفة سبب الوفاة.

واشتهر ديل في عام 1962 بموسيقى (ميسيرلو) التي حظت بنجاح كبير، والتي استخدمت فيما بعد في فيلم
الجريمة الامريكي الشهير، "بالب فيكشن" (خيال رخيص)، في عام 1994.

يذكر أن ديل – الذي ينحدر والده من أصول لبنانية - ولد في مايو من عام 1937، بمدينة بوسطن الامريكية، قبل أن ينتقل مع والديه للعيش في كاليفورنيا.


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