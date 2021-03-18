السيطرة على حريق داخل مصنع زيوت وشحوم بالمنطقة الصناعية في الدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، على حريق هائل شب حريق في مصنع لإنتاج الزيوت والشحوم بالمنطقة الصناعية الأولى، في جمصة.

تلقى رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع للزيوت والشحوم، بالمنطقة الصناعية الأولى بجمصة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة، وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء أحمد المهدى، مدير الحماية المدنية، وقوات الإطفاء بقيادة العميد دكتور أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، و 12 سيارة إطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وفرضت أجهزة الأمن كردون أمنى حول المكان، وتعاملت مع مصدر النيران حتى تمكنت من السيطرة عليها، وبالفحص تبين أن الحريق شب فى مصنع للزيوت والشحوم ملك (محمد عوض عوض)، وتم السيطرة عليه قبل انتقاله للمصانع المجاورة.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المصنع بالكامل، فيما لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات، ولم يتم معرفة سبب الحريق.

وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، لفحص أسباب الحريق، وإخطار إدارة المنطقة الصناعية بجمصة لإعداد التقرير الفني اللازم حول الحريق، وحصر خسائر المصنع.