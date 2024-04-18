جوزيب بوريل: الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية

حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الخميس، من اندلاع "حرب إقليمية بالشرق الأوسط" على خلفية تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وفي حديثه للصحفيين، على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية، قال بوريل: "لا أريد أن أبالغ، لكننا على شفا حرب إقليمية في الشرق الأوسط، سترسل موجات صادمة إلى بقية العالم، وخاصة إلى أوروبا. لذا يجب إيقافها".

وأكد بوريل التزام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية على إيران ردا على تصرفاتها الأخيرة، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وحث إسرائيل على "ضبط النفس"، محذرا من "أي أعمال من شأنها أن تفاقم الوضع المضطرب"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومساء السبت، أطلقت إيران من أراضيها مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل الجاري.

ولم تتبنّ تل أبيب أو تنفي رسميا مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشن هجمات متبادلة.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية عن 3 مصادر إسرائيلية (لم تسمها) أن تل أبيب "استعدت ثم تراجعت عن ضربات انتقامية ضد إيران لمرتين على الأقل في الأسبوع الماضي".

وأشارت المصادر إلى أن "مجموعة من الردود المقترحة قدمت إلى مجلس الحرب الإسرائيلي، تشمل خيارات تتراوح بين مهاجمة وكلاء إيران في المنطقة، ولكن ليس على الأراضي الإيرانية، إلى هجوم سيبراني محتمل".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن "تباين الآراء في القيادة الإسرائيلية حيال هذه المسألة (الرد على إيران) لا يزال مستمرا، ويعتقد معظم صنّاع القرار أنه يجب تنفيذ الرد في أسرع وقت ممكن".

والأربعاء، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن رد بلاده على إسرائيل كان "محدودا وعقابيا"، وتوعّد تل أبيب بالتعامل "بشدة وصرامة" في حال قيامها بأدنى هجوم على الأراضي الإيرانية.