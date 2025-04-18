مؤتمر الإبداع والملكية الفكرية يجمع رموز الثقافة المصرية والإيطالية في الأكاديمية المصرية بروما

تعاون ثقافي وفني بين الأكاديمية المصرية بروما ومؤسسات إيطالية مرموقة

معرض تشكيلي لطلاب جامعة روفا يعكس مواهب فنية شابة بروما

مؤتمر "الإبداع والملكية الفكرية" يسلط الضوء على جهود مصر في حماية حقوق المبدعين

مداخلات من مسؤولين إيطاليين تؤكد أهمية التشريعات الداعمة للملكية الفكرية

تكريم المشاركين يعكس تقدير الأكاديمية للإبداع والتعاون الدولي في المجال الثقافي

في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية للأكاديمية المصرية للفنون بروما، أقامت الأكاديمية برئاسة الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى فعالية فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية وجامعة روفا وجامعة لويس بروما، هذا وقد استضافت الأكاديمية الأستاذ الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية.

‏واستهل الحدث بمعرض تشكيلي لطلاب جامعة روفا بروما، وتضمن المعرض عدد كبير من اللوحات والمنحوتات المتميزة التي تعبر عن إمكانات الطلاب ومواهبهم تحت إشراف كل من الأستاذ دافيدي دورمينو والأستاذ فابريتسيو ديلارنو، وبحضور رئيس الجامعة البروفيسور فابيو مونجيلي.

‏وبعد افتتاح المعرض والترحيب بالفنانين الشباب الإيطاليين طلاب الجامعة الذين أثروا المعرض بلوحاتهم في سابقة هي الأولى من نوعها، منحت الدكتورة رانيا يحيى درع الأكاديمية لرئيس الجامعة.

‏عقب ذلك انتقل جميع الحضور لمسرح الأكاديمية حيث مؤتمر "الإبداع والملكية الفكرية"، ورحبت مديرة الأكاديمية بالأستاذ الدكتور هشام عزمي رئيس جهاز حماية الملكية الفكرية بمصر، والذي أتى خصيصاً للمشاركة في هذا المؤتمر المهم، كما رحبت بالأستاذة جوليانا شيريللو ممثلة وزارة الثقافة الإيطالية ورئيس قسم حقوق الطبع بالوزارة، أيضا تم الترحيب بالدكتور باولو مارتسانو أستاذ قوانين حماية الملكية الفكرية بجامعة لويس.

‏خلال المؤتمر عرض الدكتور هشام عزمي الاستراتيجية المصرية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وما قامت به مصر من جهود في هذا السياق.

كما أشار لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية في كافة التخصصات سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وشدد على ضرورة التوعية، وإمكانية دعم التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا.

كما أشار بأن هذا المؤتمر هو الأول في هذا الملف بين مصر وأوروبا، وأوصى الأكاديمية أن تكون نقطة ارتكاز وانطلاق لملف الملكية الفكرية مع القارة الأوروبية كلها.

كذلك أشار لريادة مصر وقيمتها التاريخية والحضارية وأيضاً الثقافية في بناء أول دار أوبرا في المنطقة، وأول دار للكتب والوثائق القومية وغيرها.

‏كما أشارت الدكتورة جوليانا شيريللو ممثلة وزارة الثقافة بكل ما لديها من خبرة في هذا الملف، وعرضت ما قامت به الدولة الإيطالية حرصاً منها على حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر، فيما أشار الدكتور باولو مارتسانو بجامعة لويس للقوانين المتبعة والأطر التشريعية التي تعمل على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للفنانين والمبدعين وأصحاب الأفكار المتفردة.

وفي نهاية المؤتمر، قامت مديرة الأكاديمية الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى بتكريم المشاركين ومنحهم درع الأكاديمية، كما قامت بتكريم أساتذة جامعة روفا والطلاب المشاركين بالمعرض وتقديم شهادات تقدير تشجيعاً لهم وتقديراً لإبداعاتهم.

‏حضر الأمسية السفير حسين السحرتي سفير مصر بدولة الفاتيكان وبعض الدبلوماسيين العرب والأجانب، وحضور كثيف من جامعة روفا وجامعة لويس وبعض ممثلي وزارة الثقافة الإيطالية، والحضور الكبير من الإيطاليين وبعض الجنسيات الأوروبية المهتمين بملف الملكية الفكرية.