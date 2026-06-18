وعد نيلسون سيميدو، لاعب منتخب البرتغال، جماهير بلاده بتقديم مستويات أفضل خلال المباريات المقبلة في بطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل المخيب في مستهل مشوار الفريق بالبطولة.

وسقط منتخب البرتغال في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال.

وقال سيميدو في تصريحات نقلتها صحيفة «ريكورد» البرتغالية: «نضع على أنفسنا نفس التوقعات العالية، وندرك حجم المسؤولية والجودة التي يمتلكها فريقنا».

وأضاف: «نسعى دائمًا للفوز، صحيح أننا لم ننجح في ذلك أمام الكونغو الديمقراطية، لكننا سنقدم بالتأكيد أداءً أفضل في المباريات المقبلة».

وتابع: «جودتنا تظهر داخل الملعب، لكن من الصعب تقييم الفريق بشكل جماعي عندما لا تسير المباراة كما نريد».

وأكمل: «خضنا تصفيات جيدة لكأس العالم، وكانت رحلتنا إيجابية، ولا يمكن الحكم على الفريق من مباراة واحدة، بل يمكننا استخلاص العديد من الجوانب الإيجابية».

وواصل: «هناك دائمًا مجال للتحسن، ونحن ندرك ذلك جيدًا، وسنبدأ العمل من الغد على تطوير أدائنا وتقديم الأفضل في المباراة المقبلة أمام أوزبكستان».

واختتم سيميدو تصريحاته قائلًا: «أتفهم استياء الجماهير، لكن علينا الإيمان بأنفسنا، فهذه مجرد المباراة الأولى في بطولة طويلة، ولا يزال أمامنا مباراتان في دور المجموعات، وسنبذل قصارى جهدنا».

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة كل من المكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.