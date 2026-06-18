الرئيس اللبناني: نحتاج إلى استثمارات وليس مساعدات

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، إن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة، ولكن لأوروبا أيضًا.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، شدد عون، خلال لقائه مع الوفد الوزاري القطري والفرنسي والبريطاني، على أنه «لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون الاستقرار في لبنان».

وأضاف: «وقوفكم إلى جانبنا في غاية الأهمية ليس فقط في الجانب الإنساني، بل أيضًا في مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية؛ لأنهم ضمانة الأمن والاستقرار لينهض لبنان من جديد، وينطلق في مسار النهوض».

وأكد أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية «مطلب لبناني أساسي»، قبل أن يكون مطلبا من الدول الصديقة الداعمة للبنان.

ونوه أن «لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات، بل إلى استثمارات»، مشيدًا بدور المغتربين اللبنانيين في النهوض بوطنهم الأم.

ولفت إلى حرص الحكومة على تهيئة البيئة اللازمة من الإصلاحات التي تشكَّل ضمانة هذا النهوض، داعيًا رعايا بلاده إلى الاستثمار في وطنهم بمختلف المجالات.

وأشار إلى أن «الحكومة حريصة على إعادة الثقة الخارجية بلبنان، إلى جانب إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم».