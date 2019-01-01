التضامن تفتتح معرض «ديارنا» بمطروح

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الأربعاء، معرض ديارنا بمحافظة مطروح، والذي يستمر حتى ٨ أغسطس المقبل بقمر النادي الاجتماعي.

ويضم المعرض، الذي شارك فيه 60 عارضا، منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشية واللاسية ومكملات الديكور بأنواعها ومنتجات أخميم وخوص وكراسي بحر ومنتجات محافظة سيناء من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تحرص على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعرض الذي يشارك فيه 9 محافظات هي (القاهرة، والإسكندرية، وشمال سيناء، ودمياط، وأسوان، وسوهاج، والقليوبية، ومطروح، والفيوم).

وأشارت إلى أن معرض ديارنا أصبح مناسبة تعني الكثير للأسر المنتجة ولرواده، بعدما نجح خلال الأعوام الأخيرة في تحقيق مبيعات قياسية وجذب آلاف الزوار من المصريين.

وأكدت التوسع في عدد المعارض والعارضين من الأسر المنتجة، حيث أقيم معرض ديارنا بمدينة الإسكندرية في أرض ملاهي كوتة بالأزاريطة على مساحة ٦٠٠ متر وضم ٣٧ عارضا في الفترة من 22 إلى 30 يونيو، مع الحرص على التدقيق على مستويات الجودة للمعروضات بأسعار مناسبة.