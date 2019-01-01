روسيا: مستعدون للعمل على توريد «سو - 35» إلى تركيا

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صرح رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرجي تشيميزوف، أمس الأربعاء، بأن روسيا مستعدة لتزويد تركيا بمقاتلات "سو - 35" المتعددة الأغراض إذا رغبت أنقرة في امتلاكها.

وقال تشيميزوف، خلال مؤتمر صحفي: "إذا عبر زملاؤنا الأتراك عن رغبتهم، فنحن مستعدون للتوصل إلى تسليم مقاتلات سو - 35"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومن جانبها أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من أمس الأربعاء، استبعاد تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35" في خطوة تهدد بها واشنطن منذ فترة طويلة وكانت متوقعة بعدما بدأت أنقرة بتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".

وتم إبرام عقد توريد منظومات صواريخ "إس - 400" لتركيا بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2017.

وطالبت الولايات المتحدة تركيا مرارا بالتخلي عن صفقة شراء منظومات "إس -400" الروسية وشراء منظومات باتريوت الأمريكية بدلاً من ذلك.

كما هددت واشنطن بتأخير أو حتى إلغاء بيع مقاتلات "إف-35" إلى أنقرة، لكن تركيا رفضت تقديم تنازلات.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صفقة "إس - 400" بالأكثر أهمية في تاريخ البلاد، وبدأ توريد الطائرات في 12يوليو الجاري.