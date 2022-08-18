العراق: القوى المدنية الديمقراطية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة

دعت قوى التغيير المدنية الديمقراطية اليوم الخميس، إلى تشكيل حكومة عراقية مقبولة شعبياً وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تحقق التمثيل العادل لإرادة العراقيين.

وذكر بيان لقوى التغيير في ختام اجتماع ضم أحزابا وتيارات وكيانات مدنية ديمقراطية أن الأزمة لا تحل إلا بتحديد مسار ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب العراقي إلى التغيير، عبر الاستمرار في العمل على تنسيق المواقف الوطنية مع القوى الوطنية والنقابات والمنظمات والمثقفين والناشطين والشخصيات الفاعلة وتقديم رؤية محددة و خارطة طريق لإنجاز التغيير.

وأكدت القوى أهمية حفظ السلم الأهلي وفق حوار وطني حقيقي، يستند إلى إرادة حقيقية ساعية للتغيير المنشود، وفق مسار ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب.

وشددت قوى التغيير، في بيانها، على أن صناعة البديل السياسي الناجح، تستدعي الانفتاح على القوى الوطنية الديمقراطية كافة الراغبة بالتغيير، من أجل صناعة بديل يرتكز على مبادىء الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية.

وضمت قائمة قوى التغيير المدنية الديمقراطية المجتمعة كلا من الحزب الشيوعي العراقي، وحركة "نازل آخذ حقي" الديمقراطية، وتيار الوعد العراقي والتيار الاجتماعي الديمقراطي، وحراك البيت العراقي، والجبهة الفيلية، والمجلس التشاوري، وحركة تشرين الديمقراطية، والتيار الديمقراطي.