 تفشي عدوى الليستيريا في أوروبا بسبب أجبان فرنسية - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 10:39 م القاهرة
تفشي عدوى الليستيريا في أوروبا بسبب أجبان فرنسية

باريس - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:23 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:23 م

تشير بيانات جديدة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى أن تفشي عدوى الليستريوسيس "عدوى منقولة بالغذاء" المرتبط باستهلاك أجبان لشركة فرنسية يبدو أنه امتد إلى دول أوروبية أخرى.

وقالت وكالة الأدوية الأروبية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين: "سجلت كل من بلجيكا والدانمارك وهولندا والنرويج حالة إصابة واحدة بعدوى ليستريوسيس متطابقة جينياً بكل دولة".

وأضاف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، أن "المنتجات الغذائية المشتبه بها هي أجبان مبسترة من حليب البقر والماعز الفرنسية المتوفرة في الأسواق المحلية والأوروبية وللتصدير الدولي".

وحتى الآن، أُصيب 21 شخصاً في فرنسا بالليستريوسيس وتوفي شخصان بعد تناولهما جبن طري ملوث ببكتيريا الليستيريا "الشائع وجودها في الطبيعة".


