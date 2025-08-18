يواصل مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، تصدره قوائم الأعلى مشاهدة عبر منصتي "واتش إت" و"شاهد"، بالتزامن مع بدء عرض حكاية "بتوقيت 2028"، ثاني حكايات المسلسل.

والحكاية الجديدة بطلتها النجمة هنادي مهنا في دور "داليدا"، إلى جانب الفنان أحمد جمال سعيد في شخصية "مازن"، ويوسف عثمان في دور "شريف"، ونانسي هلال التي تجسد "ياسمين".

وتدور الأحداث في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بالغموض والإثارة، إذ يكشف كل حلقة أسرارًا جديدة، ويضع الشخصيات في اختبارات صعبة مرتبطة بالزمن والخيارات المصيرية.

و"بتوقيت 2028" هي ثاني الحكايات بعد حكاية "فلاش باك"، وهي من تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويُعرض مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و"شاهد VIP"، بالإضافة إلى البث التليفزيوني على قنوات "dmc"، ويعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة؛ ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين، مع الاحتفاظ بخط درامي جامع يعكس فكرة التلاعب بالزمن والهوية.

والعمل منذ طرحه أثار حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انطلاق حكاية "بتوقيت 2028" التي تحمل جرعة مضاعفة من التشويق، وتطرح تساؤلات جريئة عن المستقبل والعلاقات الإنسانية.