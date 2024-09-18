شكر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، كل الدول التي عبّرت عن تضامنها معه في هذه الظروف الصعبة، إثر تفجير أجهزة "البيجر"، حيث تلقى اتصالين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعربا فيهما عن تضامنهما مع لبنان.

وعبّر الرئيس ميقاتي "عن شكر لبنان وتقديره لكل الدول التي عبّرت عن تضامنها معه في هذه الظروف الصعبة وهي الأردن والعراق وتركيا، ومصر وسوريا وإيران"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس ميقاتي اليوم الأربعاء.

وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في اتصاله بميقاتي، أن "العراق يضع كل إمكاناته في سبيل دعم لبنان لتجاوز ما تعرض له بالأمس".

وشكر ميقاتي "للرئيس العراقي عاطفته"، مؤكدا أن "لبنان يقدّر للعراق وقوفه المستمر إلى جانبه، كما شكره على إيفاد طاقم طبي وإرسال شحنة مساعدات طبية الى لبنان".

ونقل هاكان فيدان في اتصاله بميقاتي "تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وتضامنه مع لبنان في هذا الظرف الصعب واستعداد تركيا لمد لبنان بكل المساعدات اللازمة لتجاوز المحنة الراهنة."

من جهة ثانية أشاد رئيس الحكومة "بالوحدة الوطنية التي تجلّت بالأمس بعد الحادث الجلل الذي حصل"، مؤكداً أن "هذه الوحدة هي الرد الأقوى على العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه".