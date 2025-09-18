 وزير الدفاع الصيني يجدد تهديداته بالاستيلاء على تايوان لدى افتتاحه منتدى أمنيا - بوابة الشروق
الخميس 18 سبتمبر 2025 1:32 م القاهرة
وزير الدفاع الصيني يجدد تهديداته بالاستيلاء على تايوان لدى افتتاحه منتدى أمنيا

تايبيه - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 1:23 م | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 1:23 م

جدد وزير الدفاع الصيني دونج جون، تهديداته بأن تسيطر بلاده على تايوان ذات الحكم الذاتي، لدى افتتاحه منتدى أمنيا في بكين، اليوم الخميس.

وقال وزير الدفاع الصيني أمام حشد من المسئولين العسكريين الدوليين المشاركين في "منتدى بكين شيانجشان"، وهو حدث سنوي تهدف فيه الصين إلى إبراز قيادتها الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، إن "استعادة" تايوان إلى الصين هو "جزء لا يتجزأ من النظام الدولي بعد الحرب".

وتعتبر بكين، تايوان - وهي دولة ديمقراطية يبلغ تعدادها السكاني 23 مليون نسمة، ويتم الحكم فيها بصورة منفصلة عن الصين منذ عام 1949 – إقليما منشقا، ولا تستبعد استخدام القوة من أجل إخضاعها لسيطرتها.

وتمارس الصين، ضغوطا عسكرية على تايوان، من خلال إرسال سفن حربية وطائرات بالقرب من الجزيرة بصورة شبه يومية.

 

