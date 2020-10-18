 الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 8 إرهابيين بنينوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 8 إرهابيين بنينوي

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:30 ص

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 8 إرهابيين عملوا بما يسمى بـ"ديوان الجند" في مناطق متفرقة من محافظة نينوي.

وذكرت الوكالة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إن قوة بمديرية استخبارات نينوي التابعة لوزارة الداخلية، ألقت القبض على 8 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوي، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية عملوا فيما يسمى "ديوان الجند" ضمن ولايتي دجلة ونينوي في داعش الإرهابي بصفة مقاتلين ووحدات الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأضافت الوكالة أنهم اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وتنفيذهم عدة عمليات إرهابية أثناء سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل.


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