حارس واتفورد: اللاعبون يخافون من صلاح

أثنى بين فوستر حارس مرمى واتفورد، على قدرات محمد صلاح نجم ليفربول، كما تحدث عن الهدف الذي سجله بمرماه أول أمس السبت.

وسجل صلاح هدفا رائعا نال استحسان الجميع في مرمى فوستر، كما أنه صنع هدفا لماني في اللقاء الذي انتهى بفوز الليفر بخماسية دون رد.

‏وقال فوستر في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية:"لا أذكر شيئا من هدف صلاح سوى إنه كان حوله ثلاث أو اربع لاعبين. إنه سريع جدًا واللاعبين أصبحوا يخافون منه، إنه كابوس".

وأضاف:"الهدف الأول قضى علينا. هجوم ليفربول قوي ومسيطر ولا يُقاوم. كانوا أفضل منا بكل شيء، لديهم أفضل خط هجوم بالعالم".

وواصل:" صلاح يمكنه فعل أي شيء بالكرة سواء الذهاب إلى الداخل، إلى الخارج فحركته لا تصدق، بصفتك حارسًا تقول "يا إلهي ، لا تدعه يطلق النار"، لن أختلف مع تقييم كلوب بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي ".