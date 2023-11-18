4000 شخص يتظاهرون بالعاصمة الألمانية دعما لفلسطين وتنديدا بالهجمات على غزة

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت للإعراب عن تأييدهم لفلسطين والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووفقا لتقديرات الشرطة، سار 4000 شخص بعد ظهر اليوم من حديقة "انفاليدنبارك" بالقرب من محطة القطار الرئيسية إلى ساحة "النجمة الكبيرة" في حي برلين-تيرجارتن.

ورغم أن المنظمين أعلنوا عن تسيير مسيرة صامتة، فإن المسيرة كانت صاخبة للغاية حيث كانت تتعالى الصافرات الجماعية قبالة فروع محلات الوجبات السريعة الأمريكية أو سلاسل المقاهي بطول الطريق.

ووجهت الشرطة المنظمين مرارا أن يطالبوا المتظاهرين بالتخلي عن ترديد الشعارات المحظورة.

كانت التقديرات الأولية للشرطة أشارت إلى أن عدد المشاركين في المظاهرة وصل إلى 2500 شخص بعد ظهر اليوم.

وحمل العديد من المتظاهرين علم فلسطين بألوانه الأسود والأبيض والأحمر والأخضر بالإضافة إلى الوشاح الفلسطيني بلونيه الأبيض والأسود.

ومع بداية المسيرة عند حديقة "انفاليدنبارك" بالقرب من محطة القطار الرئيسية ردد الكثير من الأشخاص عبارتي "الحرية لغزة" و"الحرية لفلسطين"، بالإضافة إلى عبارات مثل"ألمانيا تمول، إسرائيل تقصف" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

وقال منظم المظاهرة عبر مكبر الصوت:" نريد أن نتعايش مع اليهود في سلام"، وتردد أيضا هذا التنويه:"لسنا داعمين لمنظمات إرهابية ولا ندعم أعمال القتل في إسرائيل".

وكانت الشرطة حظرت أي دعوات للعنف وكذلك الترويج للعديد من المنظمات الفلسطينية ومنها منظمة حماس.