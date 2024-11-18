الجيش السوداني يعلن مقتل 150 من قوات الدعم السريع في غرب السودان

قالت القوات المسلحة السودانية يوم الأحد، إن 150 مقاتلا من قوات الدعم السريع شبه العسكرية قتلوا في معركة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان .

وقالت قيادة الفرقة السادسة مشاة بالقوات المسلحة السودانية في الفاشر في بيان إن قواتها تخوض معركة متواصلة منذ أكثر من ساعتين جنوب شرق الفاشر.

وأضاف البيان أنه "تم الاستيلاء على العديد من قواعد الميليشيات حتى الآن، ويقدر عدد خسائر العدو بنحو 150"، مشيرا إلى أن وحدات القوات المسلحة السودانية تحقق تقدما كبيرا.

ولم تعلق قوات الدعم السريع على المعركة.

يذكر أن السودان يشهد حربا مدمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023. وأدى الصراع المميت إلى مقتل أكثر من 24850 شخصا ونزوح أكثر من 14 مليون شخص، وفقًا لتقديرات المنظمات الدولية.