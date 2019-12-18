موراليس يطالب بانتخابات حرة في بوليفيا مؤكدا عدم ترشحه

طالب رئيس بوليفيا المستقيل إيفيو موراليس بإجراء انتخابات حرة في بلاده، مؤكدا أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن موراليس عقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، حيث تم منحه حق اللجوء، قال فيه ان العالم بدون صندوق النقد الدولي يمكن أن يستمر.

وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز، الذي أدى اليمين يوم الثلاثاء الماضي، قد عرض سابقا منح حق اللجوء السياسي لموراليس الذي كان قد توجه إلى المكسيك يوم 12 تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد احتجاجات عمت أنحاء البلاد ضد مزاعم بتزوير انتخابي أجبرته على الاستقالة.

ومنحت المكسيك حق اللجوء لموراليس إلا أنه فضل أن يكون في الأرجنتين لكي يكون أقرب إلى بوليفيا ويواصل الاتصالات مع حزبه اليساري "ماس".

وكان موراليس قد أعلن في 20 أكتوبر فوزه بفترة رئاسية رابعة، لكن مزاعم التزوير أطلقت في البلاد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

وأدت استقالة موراليس إلى تولي نائبة رئيس مجلس الشيوخ جنين أنيز السلطة في بوليفيا وتشكيل حكومة مؤقتة محافظة. وتتولى حكومات يسارية أو من يسار الوسط الحكم في الأرجنتين والمكسيك وكوبا.