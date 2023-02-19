زعيمة حزب شولتس تبدي رد فعل متحفظ على مطالب زيادة ميزانية الجيش الألماني

أبدت زاسكيا إسكين، رئيسة حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، رد فعل متحفظا حيال مطالبة وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بزيادة ميزانية الجيش الألماني بمقدار 10 مليار يورو في العام.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قالت إسكين إن "عشرة مليارات يورو هي أموال طائلة. في الوقت نفسه، يصر الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم على أن نعود إلى كبح الديون وتثبيت الموازنة".

تجدر الإشارة إلى أن بيستوريوس (أيضا من الحزب الاشتراكي) يرغب في الحصول على عشرة مليارات إضافية للنفقات الدفاعية لموازنة عام 2024 وموزانات الأعوام التي تليه وذلك إلى جانب الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش في عام 2022 بقيمة 100 مليار يورو.

وقالت إسكين:" لقد أنشأنا صندوقا خاصا بـ 100 مليار يورو للجيش الألماني حتى نتمكن من ضمان دفاعنا الوطني وقدرتنا الدفاعية على مستوى الحلف. من المهم الآن تفويض جهاز المشتريات في وزراة الدفاع باستخدام هذه الأموال تبعا للمستهدف. وبعد ذلك سنواصل الحديث".

وأشارت إسكين إلى أن الائتلاف الحاكم اتفق على مشاريع مهمة ومن ذلك على سبيل المثال إعادة الهيكلة الاجتماعية والبيئية وتوسيع نطاق الشبكات والأنظمة الرقمية والقضاء على فقر الأطفال، والعمل على تكافؤ الفرص في التعليم. ولفتت إلى أن هذه المشاريع لم يتم تمويلها بعد.

وفي إشارة إلى موازنة عام 2024 التي تنازع على إعدادها بشدة وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر، قالت إسكين: "لهذا السبب يتعين علينا الآن وضع كل المشاريع بجانب بعضها البعض ونتفق على أولويات وطرق تمويلها".

يذكر أن الوزارت لديها رغبات في نفقات إضافية تقدر بمليارات اليورو.