تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية- بقطاع الإعلام والاتصال)، ندوة فكرية حول: انعكاسات التنوع على الهوية العربية: نحو مقاربة تكاملية يوم الثلاثاء وعلى مدار يومين، وذلك بمقر الأمانة العامة.

ويأتي انعقاد هذه الندوة في إطار الخطة العلمية السنوية لإدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية لعام 2026، والشبكة العربية لمراكز الفكر، حيث تمثل هذه الندوة، منصة للحوار المتبادل بين الخبراء والمتخصصين وصناع القرار، وتهدف إلى استكشاف انعكاسات التنوع على الهوية العربية، وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي يفرضها التنوع على الهوية العربية.

كما تستهدف الندوة تحقيق عدد من الأهداف من بينها، تعزيز التبادل الفكري والخبرات والمعرفة بين المشاركين وتشجيعهم على طرح الأفكار والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي يفرضها التنوع على مشروع الهوية الجامعة من قبل مراكز الفكر للتوصل إلى رؤى فكرية واستراتيجية لتعزيز هوية عربية جامعة، مرنة، وشاملة، واستكشاف فرص تحويل التنوع إلى رافعة للتكامل بدلًا من التفكك، واستشراف السيناريوهات المحتملة لتطور الهوية العربية خلال العقود القادمة، لتعزيز دور جامعة الدول العربية كمنصة للحوار حول القضايا العربية الراهنة.

وسعيًا لتحقيق الأهداف من انعقاد الندوة، سوف تناقش المحاور الآتية؛ المحور الأول: مقاربة تكاملية لانعكاسات التنوع على الهوية العربية، والمحور الثاني: الدولة الوطنية العربية وإدارة التنوع الهوياتي، والمحور الثالث: الإعلام، الفضاء الرقمي، وإعادة تشكيل الوعي الهوياتي، والمحور الرابع: استشراف مستقبل الهوية في العالم العربي.