تقارير تكشف التشخيص المبدئي لإصابة نيمار

كشفت تقارير صحفية عن التشخيص المبدئي لإصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، خلال لقاء ليل، بالدوري الفرنسي.

فاز باريس سان جيرمان على ليل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب حديقة الأمراء بالجولة 24 بالمسابقة.

ورفع العملاق الباريسي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الأول، بفارق 8 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا.

وخرج نيمار مصابًا من مباراة الفريق ضد ليل، بعد كرة مشتركة في منتصف الملعب في الدقيقة 47 مع اللاعب بنيامين اندري.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن النجم البرازيلي تعرض لاتواء شديد في كاحل قدمه الأيمن. ليثير الشكوك حول مشاركته في مبارتي مارسيليا وبايرن ميونيخ المقبلتين بسبب الإصابة.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا يوم الأحد المقبل بالدوري الفرنسي، ثم بايرن ميونيخ في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 8 مارس المقبل. من المقرر أن يعلن ال بي إس جي عن تفاصيل إصابة نيمار بشكل دقيق ومدة غيابه خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الفحص الطبي.