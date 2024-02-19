رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس لطلاب كلية التربية النوعية

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الملابس الخيري للطلاب والذي نظمته كلية التربية النوعية بالتنسيق مع شركة الزهرة للتوريدات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور هاني شحاتة وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد حسن رئيس مجلس إدارة أحدى شركات الملابس، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الهدف من إقامة المعرض الخيري هو تقديم الملابس بأسعار رمزية للطلاب والعاملين، ومساندة ودعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم، مشيرا إلى أن المعرض ضم حوالى 2000 قطعة من الملابس مختلفة الأنواع.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الجامعة، إن معرض الملابس يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، مؤكدًا أن الجامعة لا تألو جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب.

وتابع الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية، أن أسعار المعروضات تبدأ من 50 إلى 100 جنيه، على أن يتم تخصيص عائد البيع لهذه المعروضات لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين على السداد.