عيادة بغزة: استشهاد شخصين بعد فتح دبابات إسرائيلية النار في رفح

ذكرت عيادة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء أن شخصين استشهدا في رفح جنوبي القطاع بعدما فتحت دبابات إسرائيلية النار على فلسطينيين.

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى بعد الحادث، الذي وقع رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات أطلقت طلقات تحذيرية في البداية جنوبي القطاع لأن شخصا اقترب منهم. ولم يتراجع الرجل، لذا أطلق الجيش المزيد من الطلقات. ولم يدل الجيش بأي معلومات عن سقوط ضحايا محتملين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات في عدة مواقع في غزة ضد مشتبه بهم كانوا يمثلون تهديدا محتملا. وذكرت تقارير فلسطينية أنه لم يكن هناك المزيد من الشهداء أو الجرحى.