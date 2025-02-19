ماسك يرمي بسهامه زيلينسكي بـ7 كلمات ورمز تلخص 100% حالة رأس نظام كييف

أيد رئيس إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، إيلون ماسك، الرأي القائل بأن فلاديمير زيلينسكي لا يرغب في تسوية الصراع في أوكرانيا.



وعلّق ماسك باستخدام رمز تعبيري يشير إلى 100% على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، جاء فيه أن "زيلينسكي لا يريد السلام، بل يريد الحرب والسلطة".

وفي وقت سابق، أعرب المحلل السياسي الأمريكي جون كافوليتش في حديثه مع وكالة "تاس" عن رأيه بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحرم أوكرانيا من الدعم الأمريكي إذا اعتبر أن زيلينسكي غير مهتم بالتسوية.

ووفقا لتقديرات الخبير، فإن زيلينسكي "يقترب بشكل خطير من أن يبدو معارضًا للسلام إذا كان السلام لا يتوافق مع تصوراته".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يشعر بثقة أكبر بشأن المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع في الذي أجراه وفدا البلدين يوم الثلاثاء في السعودية.

وقال ترامب ردا على مطالبة زيلينسكي بمقعد على طاولة المفاوضات بين واشنطن وموسكو:"لقد كنت هناك (زيلينسكي) لمدة ثلاث سنوات.. كان يجب أن تنهيها في غضون ثلاث سنوات… ما كان يجب أن تبدأها أبدا".

ويوم الثلاثاء، اختتمت في الرياض محادثات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، حيث مثل روسيا وزير خارجيتها سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف، كما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن وايتكوف.

وأكد سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا خلال المحادثات الثنائية على ضرورة عدم إثارة أي المواجهات بين البلدين، وكشف لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا.

كما أشار كيريل دميتريف المشارك بالمباحثات، إلى أن الحوار كان إيجابيا ومثمرا، واتسم بالاحترام المتبادل والندّية.

هذا وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين لافروف وروبيو، اتفقا في مباحثات اليوم، على تشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا، كما لفت روبيو إلى اتفاق واشنطن وموسكو على استئناف سفارتي البلدين عملهما بكامل طاقميهما.