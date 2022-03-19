يصنع مخبز لا بانيتيريا في بلدة بارابياغو في شمال إيطاليا خبزاً باللونين الأزرق والأصفر اللذين يمثلان العلم الأوكراني، ويبيعه للزبائن، دعمًا للبلد الذي يتعرض لغزو روسي منذ بداية الحرب.

وقالت قناة "يورو نيوز" التي عرضت لقطات من هذا المخبز، إن عائد تلك المبيعات يذهب لجمعية "ليونز كلوب" الخيرية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

ويتم التبرع بالأموال التي يتم جمعها من المبيعات لجمعية Lions Club الخيرية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.