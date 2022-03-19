 فيديو.. مخبز إيطالي يحضر خبزا باللونين الأزرق والأصفر دعما لأوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 19 مارس 2022 12:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. مخبز إيطالي يحضر خبزا باللونين الأزرق والأصفر دعما لأوكرانيا

أحمد علاء
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 11:53 ص | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 11:53 ص

يصنع مخبز لا بانيتيريا في بلدة بارابياغو في شمال إيطاليا خبزاً باللونين الأزرق والأصفر اللذين يمثلان العلم الأوكراني، ويبيعه للزبائن، دعمًا للبلد الذي يتعرض لغزو روسي منذ بداية الحرب.

وقالت قناة "يورو نيوز" التي عرضت لقطات من هذا المخبز، إن عائد تلك المبيعات يذهب لجمعية "ليونز كلوب" الخيرية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

ويتم التبرع بالأموال التي يتم جمعها من المبيعات لجمعية Lions Club الخيرية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك