فرنسا تختبر نظاما تأمينيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي قبل الأولمبياد

تعتزم فرنسا اختبار أنظمة مراقبة بالفيديو قائمة على الذكاء الاصطناعي، هذا الاسبوع، حيث من المتوقع الاعتماد عليها في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام هذا الصيف في العاصمة باريس.

وسمحت شرطة باريس لشركة السكك الحديدية وشركات النقل بتحليل الصور لأكثر من 100 كاميرا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وسيتم إجراء الاختبار على حفل الفريق الموسيقي "بلاك أيد بيس" الذي سيقام في "ديفينس أرينا" ومباراة كرة القدم بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في ملعب "حديقة الأمراء".

ويهدف ذلك البرنامج إلى التعرف على الأشخاص الذين يدخلون الأماكن غير العامة والحساسة، بالإضافة لمراقبة حركات الجماهير فى المناطق الخطيرة والتجمعات غير المعهودة للجماهير والأمتعة المفقودة.

وتم إجراء الاختبار الأول الشهر الماضي في حفلين لفريق "ديبيتش مود".

ومن المقرر استخدام تلك الطريقة في أولمبياد باريس الذي سيقام بين 26 يوليو و11 أغسطس، لكن بدون تقنية التعرف على الوجه الذي يستخدم في ظروف معينة في فرنسا، كما سيكون هناك تقنيات وماسح ضوئي للجسم في ملاعب الأولمبياد.

ولم تصل أنظمة المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى أهدافها بعد، لكن ينظر إلى منافسات أولمبياد باريس على أنها فرصة جيدة لذلك.

ويعد الأمن جانبا رئيسيا وهاما في منافسات الأولمبياد حيث ستشهد تلك الدورة إقامة حفل الافتتاح لأول مرة بعيدا عن الملعب، حيث سيسافر الرياضيون بدلا من ذلك بالقوارب عبر نهر السين إلى العاصمة الفرنسية.

ورفعت فرنسا حالة التأهب القصوى إلى أعلى مستوى، وذلك عقب الهجمات التي شهدتها العاصمة الروسية موسكو على أحد حفلات الموسيقى.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حفل الافتتاح قد يتم نقله إلى ميدان "تروكاديرو" او إلى "ستاد فرنسا" في حال وجود تهديدات إرهابية.

ومن المقرر أن يتم تأمين الأولمبياد بعشرات الآلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن.