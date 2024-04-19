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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يجدد استهدافه للمناطق الجنوبية من لبنان

 بيروت - قنا
نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 8:36 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 8:36 م

 جدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، استهدافه للمناطق الجنوبية من لبنان، عبر شن غارتين على بلدتي المنصوري وعيترون، دون سقوط ضحايا.

وذكرت مصادر ميدانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية بالصواريخ على بلدة المنصوري، ثم قصف في وقت لاحق أهدافا في بلدة عيترون، دون أن تعلن عن سقوط ضحايا من بين السكان.

وتأتي الغارتان بعد وقت قصير من تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة عيتا الشعب، أسفرت عن مقتل شخص واحد.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل ستة أشهر، لايزال الكيان الإسرائيلي يصعد من حدة التوتر في جنوب لبنان، عبر شن غارات جوية وتوجيه قصف مدفعي للبلدات والقرى، ما تسبب بمقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين، فضلا عن دفع آلاف العائلات للنزوح من ديارهم.


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