فودين: لقد وضعنا أنفسنا في كتب التاريخ

أبدى فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، سعادة كبيرة بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن اللاعبون كتبوا أسماءهم في التاريخ بالفوز باللقب للموسم الرابع تواليًا.

مانشستر سيتي توج بقلب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، موسم 2023-2024، بالفوز على وست هام يونايتد 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين، الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وقال فيل فودين في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «من الصعب جدًا وصف ما فعلناه اليوم بالكلمات.. لم يسبق لأي فريق أن فعل ذلك، الفوز بأربعة ألقاب متتالية في البريميرليج، أنا مذهول تمامًا لأكون صادقًا».

وأضاف: «لقد وضعنا أنفسنا في كتب التاريخ.. ترى ما يعنيه هذا للجماهير ولنا.. اللاعبون يعملون طوال العام من أجل هذه اللحظة، إنها لحظة خاصة لمشاركتها مع الجماهير».

وأوضح: «لست أنا فقط، بل جميع اللاعبين خاضوا مباريات مهمة على مر السنين، ومروا بهذا الوضع عدة مرات، لذا من المؤكد أن هذا ساعد في تخفيف التوتر.. أعتقد أننا ظهرنا اليوم واثقين من أنفسنا».

وأتم: «الفوز بلقبي السادس في البريميرليج؟.. لا أشعر بالملل من ذلك أبدًا، تريد هذا الشعور في كل مرة.. عندما تفوز بشيء لا يوجد شعور أفضل، أريد الاستمرار في الفوز قدر الإمكان».

وتفوق مانشستر سيتي على منافسه أرسنال، الذي صارع طوال الموسم على صدارة البريميرليج، ولكنه اكتفى بالمركز الثاني رغم تفوقه اليوم على إيفرتون 2-1، ليحسم مانشستر سيتي اللقب برصيد 91 نقطة، وبفارق نقطتين فقط أمام أرسنال الثاني برصيد 89 نقطة.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، صاحب الألقاب الستة للنادي في البريميرلج، كما توج السيتي باللقب العاشر للدوري في تاريخ النادي.