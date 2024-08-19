وزير الخارجية يصل الرياض لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات الإقليمية

وصل إلى السعودية صباح اليوم الاثنين وزير الخارجية بدر عبد العاطي في أول زيارة رسمية له إلى المملكة يلتقي خلالها مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد قد صرح بأن عبدالعاطي توجه مساء الأحد إلى الرياض، في زيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات .

وكشف المتحدث الرسمي، بأن برنامج وزير الخارجية سوف يشمل لقاءات عديدة، حيث سيعقد مباحثات سياسية مع وزير الخارجية السعودي ، كما سيلتقي مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عبدالعاطي أيضاً مع رموز الجالية المصرية في السعودية، وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة.