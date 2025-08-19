وزير الدفاع الألماني: نعمل مع شركاء أوروبيين على إعداد ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن ألمانيا وشركاءها يعملون بشكل مكثف على وضع تفاصيل ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا.

وفي أعقاب إطلاعه ممثلي الكتل الحزبية في لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني على أحدث المستجدات، قال بيستوريوس لوكالة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لم يتحدد بعد كيف سيبدو الإسهام الألماني في هذه الضمانات، وسيتعين تحديده سياسيًا وعسكريًا".

وتابع بيستوريوس: "نأخذ في الاعتبار أولًا مسار المفاوضات، وثانيًا الإسهام المحتمل للولايات المتحدة، وثالثًا التنسيق مع أقرب شركائنا. وبالطبع، يجب أيضًا التحقق من مدى استعداد روسيا للتوصل إلى حل سلمي".

يُذْكَر أنه منذ عطلة نهاية الأسبوع في ألمانيا (مطلع الأسبوع الجاري)، تسارعت وتيرة النقاش حول ما إذا كان ينبغي لبرلين أن تشارك أيضًا بجنود في قوة حفظ سلام محتملة لأوكرانيا. وتُعتبر الضمانات الأمنية ضد هجمات روسية جديدة شرطًا أساسيًا لكي تكون أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات في المفاوضات.

وقال بيستوريوس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن الحكومة الألمانية تدرك مسئوليتها في أوروبا هذه الأيام، لافتا إلى أن ألمانيا هي بالفعل ثاني أكبر داعم لأوكرانيا، وأنها تتصدر الدعم في مجال الدفاع الجوي، كما تتحمل مسئولية سياسية، ونوه بيستوريوس أيضًا إلى الإسهامات الألمانية في شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا. وأضاف أن أكثر من 21 ألف جندي أوكراني تلقوا تدريبات في ألمانيا.

وتابع الوزير الألماني: "اتضح في الوقت الراهن تحديدا أننا بحاجة إلى أوكرانيا قوية، حتى تتمكن من خوض هذه المفاوضات الصعبة بثقة. فبهذه الطريقة فقط يمكن أن يقود المسار الحالي إلى حل سلمي دائم وعادل".