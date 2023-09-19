يرى مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أنه من الصعب أن يتأثر المارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي اليوم فى بطولة الدوري ، بعد خسارة اللقاء الأخير أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي.

وقال مجدي طلبة فى تصريحات إذاعية:" النادي الأهلي قام بعمل مباراة كبيرة أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي، وأرى أن من أخطاء كولر عدم التعاقد مع ظهير أيسر بديل لـ علي معلول، ووجود اللاعب التونسي فى المباراة كان خطأ".

أضاف:" الدفع أيضا بكل من رضا سليم وإمام عاشور كان خطأ من كولر، وأري أنه كان هناك استهانة بالفريق الجزائري، بجانب أن التحكيم كان عامل مؤثر فى المباراة.

تابع:" لكن رغم كل ما حدث المباراة الماضية ، أري أن الأهلي من الصعب أن يخسر مباراتين، وسيكون من الصعب اليوم أن يخسر أمام المصري".

وأشار مجدي طلبة إلى أن الدوري المصري لا يفيد المنتخب الوطني بأي شكل من الأشكال، قائلًا:" للأسف المسؤولين عن الكرة المصرية يحتاجوا أن يكون هناك خطة أكبر من ذلك، حتي يكون هناك استفادة للمنتخبات الوطنية".

أكمل:" للأسف أصبح الآن من المستحيل أن يستفيد منتخب مصر من هذا المستوى للدوري، ولا أعلم لماذا يقال دائما أن المستوي ضعيف لأننا نبدأ الدوري ، ولكن يبقي السؤال أين نتائج فترة الإعداد؟".

أتم:" الدوري المصري يحتاج للتطوير لأن أصبح هناك فوارق كبيرة بيننا وبين الجميع".