 مصطفى فتحي يقص شريط أهداف بيراميدز في الدوري - بوابة الشروق
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مصطفى فتحي يقص شريط أهداف بيراميدز في الدوري

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 6:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 6:06 م

افتتح مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، أهداف فريقه في بطولة الدوري وذلك بعدما أحرز هدفا في شباك إنبي المقامة على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الأولى.

وسجل مصطفى فتحي هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد انفراده بالمرمى نتيجة تمريرة رائعة من فخر الدين بن يوسف، وتسديد كرة أرضية على يسار حارس مرمى إنبي محمود البلعوطي.

وانضم مصطفى فتحي إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من فريقه التعاون السعودي.

بيراميدز كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بترتيب الدوري، بينما إنبي احتل المركز التاسع بـ39 نقطة.


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