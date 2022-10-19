يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.

ونقدم لكم بثا مباشرا لفعاليات الافتتاح، نقلا عن القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع "يوتيوب":



